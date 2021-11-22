Водителя, вытолкнувшего женщину без маски из автобуса в Воронеже, отстранили от работы

ТАСС, 22 ноября. Транспортное предприятие отстранило от работы на маршруте водителя в Воронеже, который обругал и вытолкнул из автобуса женщину без маски. Для оценки ситуации в полицию направлено заявление, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии города.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись того, как в Воронеже водитель муниципального пассажирского автобуса оскорбляет и насильно выталкивает из салона женщину, которая находится без защитной медицинской маски.

"Транспортное предприятие также обратилось в полицию с заявлением, поскольку руководство предприятия хотело бы всесторонней и объективной оценки событий. Водитель направлен туда для дачи пояснений, на время всех проверок он отстранен от работы на маршруте", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, водитель отработал на предприятии более пяти лет, ранее существенные нарекания к его поведению не фиксировались. "Муниципалитет считает, что подобные действия с его стороны недопустимы. Его видение событий показывает, что он был спровоцирован, тем не менее, он должен был стерпеть, а если это было невозможно, вызывать полицию, но никак не вступать в прямой конфликт с пассажиром", - добавили в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по региону, полиция изучает видео, на котором запечатлен конфликт водителя с пассажиром. Выясняются обстоятельства инцидента, после чего будет принято процессуальное решение.