Псковские власти вернули в штатный режим межрайонную больницу

ПСКОВ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области перевели Новосокольническую межрайонную больницу, где ранее были развернуты койки для лечения пациентов с коронавирусом, в штатный режим работы, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"В системе здравоохранения региона отмечается снижение загрузки коечного фонда. В настоящее время в штатный режим работы переводится Новосокольническая межрайонная больница. С сегодняшнего дня зараженные коронавирусной инфекцией туда не госпитализируются. Таким образом, общий объем коечного фонда в регионе снижен до 1 015 коек, из которых занято только 68%", - отмечается в сообщении.

По оценке главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука, в эпидобстановке региона отмечается положительная динамика. "Если раньше специалисты фиксировали сокращение темпов прироста больных, то теперь, впервые за 11 недель, зарегистрировано реальное снижение темпов заболеваемости ковидом. За неделю количество больных COVID-19 уменьшилось практически на 100 случаев, или 4,8%", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 64 340, выздоровели 55 109 человек, 1 025 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. заведений общепита и организации досуга.