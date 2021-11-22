Оренбургский музей ИЗО в 1,5 раза увеличит выставочные площади за счет нового здания

ОРЕНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Историческое здание в центре Оренбурга площадью свыше 1 тыс. кв. м перешло в оперативное управление Оренбургскому музею изобразительных искусств, что позволит учреждению культуры после проведения реконструкции расширить выставочные площади в 1,5 раза. Об этом сообщила в понедельник журналистам министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко.

"На сегодняшний день это здание уже в казне Оренбургской области и передано на праве оперативного управления Оренбургскому государственному музею изобразительных искусств. <…> 1 115 кв. м [составляет площадь] здания, оно является неотъемлемой частью "Городской управы" - объекта культурного наследия регионального значения. <…> Сегодня здание [музея] около 2,5 тыс. кв. м, то есть как минимум в 1,5 раза расширятся выставочные площади", - сказала она.

Как объяснила Шевченко, новое здание музея напрямую примыкает к действующему основному корпусу и было построено на 100 лет позже - в 1914 году. Еще несколько лет назад помещения использовались как спортивный зал педагогического университета, но были переданы из федеральной в региональную собственность. На сегодняшний день, по словам министра, уже готовы эскизы и дизайн-концепция будущих выставочных пространств, заказан и готовится проект ремонтно-реставрационных работ. По плану, документация должна пройти экспертизу до конца весны 2022 года, а сами работы завершиться к концу 2023 года.

Проект носит рабочее название "расширение выставочных залов Оренбургского государственного музея изобразительных искусств", отметила Шевченко, но рассматриваются различные варианты использования нового пространства. Как сообщил директор музея Юрий Комлев, губернатор Оренбургской области Денис Паслер выступил с идеей создания в здании постоянной площадки Государственного Эрмитажа. Эта инициатива, по его словам, будет в ближайшее время рассмотрена руководством федерального музея. Торжественная церемония открытия Дней Эрмитажа в Оренбурге 24 ноября 2021 года состоится именно в переданных музею помещениях.

Шевченко при этом добавила, что также рассматривается вариант сменяемых выставок длительностью от полугода и более для ведущих музеев России, которые в последнее время активно "делятся своими коллекциями с регионами". Также министр сообщила, что предварительно стоимость реставрации здания и превращения его в музейные площади составит 140 млн рублей, но окончательная сумма будет определена в ходе проектирования и госэкспертизы сметы.

"Мы создаем сегодня современное выставочное пространство, на которое не стыдно будет зайти ни областному музею, ни муниципальному, ни федеральному, а может быть даже мировому, потому что мы стремимся делать все по "золотому стандарту", - добавила она.