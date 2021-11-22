Дополнительные занятия по культуре и традициям появятся в школах Чечни в 2022 году

ГРОЗНЫЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Дополнительные занятия по изучению культуры и традиций чеченского народа появятся в школах Чечни для учащихся 5-8 классов в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил замминистра образования региона Ильяс Тааев.

"Уже начата работа по переносу необходимых видеоматериалов республиканского проекта "Синмехаллаш" на электронные носители для дальнейшего распространения в школах республики. Начиная с января 2022 года, Министерством образования и науки ЧР для учащихся 5-8 классов республики будут реализованы две программы дополнительного образования: "Культура и традиции чеченцев" и "Синмехаллаш", - отметил собеседник ТАСС, добавив, что также в регионе работают над книгой, популяризирующей семейные ценности и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

Ранее министр культуры Чечни Айшат Кадырова выступила с инициативой - ввести в школах региона занятия по изучению обычаев и традиций чеченского народа на основе телепроекта "Синмехаллаш" ("Духовные ценности"). Глава региона Рамзан Кадыров поддержал идею.

"Синмехаллаш" ("Духовные ценности") - совместный проект Минкультуры ЧР и ЧГТРК "Грозный". Он призван стимулировать народное творчество и укреплять духовную преемственность поколений, содействовать сохранению национальных обычаев и традиций. Творческие состязания самодеятельных артистов продолжаются на протяжении нескольких лет.