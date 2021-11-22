Крым получил 38,5 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Вакцина "Спутник Лайт", дефицит которой наблюдался в Крыму, поступила на полуостров. На аптечные склады республики доставили 38,5 тыс. доз препарата, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Запасы вакцины "Спутник Лайт" закончились в Крыму в начале ноября, новая поставка ожидалась в течение месяца.

"Один из ключевых вопросов - дефицит вакцины "Спутник Лайт". Уже на прошлой неделе Республика Крым получила более 16 тыс. доз вакцины, которая была распределена по медицинским учреждениям. Более того, сегодня мы получили 38,5 тыс. доз, которые в ближайшее время будут переданы на места", - написал Аксенов.

Он уточнил, что "медучреждения не испытывают дефицита препарата "Спутник V" - в наличии более 146 тыс. комплектов вакцины". "Для более оперативного выявления заболевания коронавирусной инфекцией, с 1 декабря бригады скорой помощи в республике будут оснащены экспресс-тестами на определение антигена. Уверен, данная мера позволит частично решить проблему с долгим ожиданием результатов ПЦР-теста у граждан с соответствующей симптоматикой и более оперативно локализовать потенциальные очаги заболевания", - добавил Аксенов.

Глава Крыма 16 ноября сообщал, что исполнение плана по количеству вакцинированных превысило 60%. Для создания популяционного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек. Власти Крыма рассчитывают при сохранении текущих темпов вакцинации от коронавируса достигнуть плановых показателей иммунизации к Новому году.