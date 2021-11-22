Новороссийскому кадетскому корпусу вручили знамя победителя Всероссийского смотра-конкурса

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Новороссийский кадетский корпус в четвертый раз стал победителем Всероссйского смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский корпус". В понедельник корпусу было вручено переходящее знамя победителя, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Смотр-конкурс на звание "Лучший казачий кадетский корпус" проводится в России по решению президента РФ с 2010 года.

"Вместе с помощником президента РФ по делам казачества Дмитрием Мироновым учебному заведению вручили переходящее знамя. Много лет подряд оно остается в регионе. Это подтверждает высокий уровень и качество подготовки кадетов", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что выпускники корпуса пополняют ряды Кубанского казачьего войска, становятся курсантами военных вузов страны, проходят службу в Президентском полку.

Казаки принимают активное участие в общественной и политической жизни региона, их привлекают к охране общественного порядка при проведении международных мероприятий, казачество участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и т. д.