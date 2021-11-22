Калининградская область выплатила многодетным 99 млн рублей взамен земельных участков

КАЛИНИНГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. Более 300 многодетных семей в Калининградской области получили выплаты на приобретение жилья взамен земельных участков. Из бюджета на эти цели потрачено 99 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"В этом году более 300 многодетных семей получили единовременную выплату взамен земельного участка. <...> На реализацию данной меры господдержки в текущем году выделено 116 млн рублей. На ближайшие три года в региональном бюджете предусмотрено еще 387 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы. Общая сумма выплат в 2021 году к настоящему времени составила около 99 млн рублей, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Согласно постановлению правительства Калининградской области, единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей могут получить многодетные семьи, нуждающиеся в предоставлении жилых помещений. Средства можно направить на оплату первоначального взноса или погашение основной суммы долга жилищного кредита (ипотеки или жилищного займа на приобретение или строительство дома); покупку жилья в рассрочку по договору, заключенному не ранее 1 января 2019 года; приобретение земельного участка с видом разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство.

"Мера соцподдержки реализуется с 2019 года. За это время ей воспользовались свыше 1 600 многодетных семей. В текущем году большинство семей направили выплату на приобретение жилья (42%) и погашение ипотеки (41%), остальные купили земельный участок", - отметила министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер, которую цитирует пресс-служба.

По данным областного правительства, право на получение земельного участка на 1 июля 2019 года в области имели 6 тыс. 335 многодетных семей. Предоставление участков относится к полномочиям органов местного самоуправления. Губернатор области Антон Алиханов поставил задачу обеспечить выплатой взамен участка всех, кто за ней обратится.