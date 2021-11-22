В правительстве Украины заявили, что в Глазго не оценили климатические усилия Киева

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что усилия Украины по противодействию климатическим изменениям не учтены при принятии решений климатического саммита СОР26 в Глазго.

"Мы приняли амбициозную климатическую стратегию и амбициозный план национального определенного взноса. Как следствие, мы увидели, что на фоне не являющихся активными в этом регионе Восточной и Центральной Европы Украина демонстрировала настоящее лидерство в регионе. Однако, к сожалению, эти усилия не были учтены при принятии решений саммита", - цитирует Стефанишину в понедельник украинское издание "Европейская правда".

Она также считает несправедливым "нежелание пересматривать Украину как страну приложения 2", то есть признание как страны, которая является не донором, а реципиентом финансовой помощи для реализации экологических программ. "Мы не увидели желания большинства стран включаться в такие переговоры", - добавила Стефанишина.

Среди других проблем она назвала нежелание ссылаться в документах саммита на решение Генассамблеи ООН о непризнании аннексии Крыма. "Такое нежелание также является политической позицией. Это подрывает мировую позицию по непризнанию аннексии Крыма, а также влияет на распределение средств по ст. 6, что касается торговли квотами. Поскольку Крым является частью Украины, это должно быть учтено при распределении квот", - считает вице-премьер.

На климатическом саммите COP26 в Глазго 3 ноября более 40 стран мира в рамках международной инициативы Powering Past Coal Alliance (PPCA) договорились о постепенном отказе от использования угля в энергетике. Более крупные экономики мира должны отказаться от угольной генерации к 2030 году, менее крупные - к 2040 году. Украина обязалась отказаться от производства электроэнергии на основе угля к 2035 году. В то же время Стефанишина сообщила, что кабинет министров не утверждал официальных документов с целью по отказу от угольной генерации к 2035 году.

"Правительство не одобряло официальные документы, которые бы декларировали такую амбицию. Поэтому министерство энергетики должно провести переговоры с PPCA с тем, чтобы скорректировать эту дату в соответствии с расчетами действующей Энергетической стратегии, которые проводились и компанией "Укрэнерго". Это не отображает нашу официальную позицию, сейчас идут консультации по корректировке этих данных", - сказала Стефанишина в комментарии порталу Green Deal.