Проект создания карбоновых ферм вошел в программу развития Белгородского госуниверситета

ТАСС, 22 ноября. Проект по созданию карбоновых ферм, способствующих поглощению углерода из атмосферы и накоплению его в почве, вошел в программу развития Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ"), одобренную Минобрнауки РФ в рамках конкурса "Приоритет-2030", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе вуза.

Программа развития НИУ "БелГУ" до 2030 года поддержана Министерством науки и высшего образования РФ базовым и специальным грантом по треку "Территориальное лидерство" по итогам конкурса стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

"В рамках стратегического проекта "Наука XXI века" представлены, в частности, проект создания карбоновых полигонов совместно с индустриальным партнером МАК "Вымпел". К 2025 году планируется разработать научно-методическое и нормативное обеспечение мониторинга и верификации климатических проектов, а к 2030 году создать карбоновые фермы, способствующие поглощению углерода из атмосферы и депонированию (накоплению) его в биомассе экосистем и в органическом веществе почв", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время в вузе формируется портфель проектов, вошедших в программу развития, одобренную Минобрнауки РФ. Все проекты направлены на достижение целей инновационного и социокультурного развития региона и страны и распределены по трем направлениям. В числе ближайших задач по направлению "Наука XXI века", по словам проректора по реализации программ стратегического развития Андрея Пересыпкина, продолжение создания сталей с уникальными свойствами для машиностроения, горно-металлургического и агропромышленного комплексов, аэрокосмической и оборонной отраслей страны.

"По стратегическому проекту "Лидеры будущего" разработаны проекты создания "Аспирантской школы" и межрегиональной сети школ публичного управления. В рамках третьего стратегического проекта "Университет без границ" защищены проекты создания творческих мастерских совместно с Белгородским региональным отделением Союза писателей России, формирования благоустроенных общественных пространств на природных территориях города", - добавили в пресс-службе.