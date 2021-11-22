В Ингушетии снизился уровень заболеваемости COVID-19

МАГАС, 22 ноября. /ТАСС/. Минздрав Ингушетии отмечает снижение уровня заболеваемости COVID-19 в республике за последние месяцы. В регионе вакцинацию от коронавируса завершили более 170 тыс. человек, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы правительства республики.

"В Ингушетии за последние четыре месяца отмечается снижение заболеваемости. На конец недели в больницах находится 302 человека, из них 37 человек - в реанимации. Пожилых людей старше 60 лет - 117 человек, что составляет 38,7%. Кислородная терапия назначена 145 больным", - передает пресс-служба слова министра здравоохранения республики Рукият Торшхоевой.

Как сообщается, обеспеченность медицинских организаций республики кислородом на сегодня составляет 8,4 тонны, в наличии более 400 баллонов.

"Суточная потребность жидкого медицинского кислорода составляет 4,3 тонны, или 530 баллонов газообразного. В пятницу республика получила 16 тонн из Азова. Все больницы обеспечены кислородом на трое суток, также в запасе имеется еще 10 тонн. В настоящее время количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, составляет 174 207 человек, вторым компонентом - 173 210", - цитирует пресс-служба министра.

По данным Минздрава субъекта, в республике на текущую дату в наличии имеются все вакцины против коронавирусной инфекции: "Гам-ковид-вак", "Эпиваккорона", "Ковивак" и "Спутник лайт". На 21 ноября регионом получено 246 870 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции.