ФСИН поддержала идею усиления наказания за пытки заключенных

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России поддерживает идею ужесточения санкций за пытки и иное жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение. Об этом сообщила заместитель начальника правового управления ФСИН РФ Надежда Городничая в ходе проведенного сенатором Людмилой Нарусовой заседания рабочей группы Совета Федерации, где обсуждались подготовленные после недавних громких видео в интернете с истязанием заключенных законопроекты о введении отдельной статьи в УК об ответственности должностных лиц правоохранительных органов за пытки и бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.

Представитель ФСИН напомнила, что в действующем УК содержатся нормы об ответственности за ряд противоправных деяний с применением пытки: ч. 2 ст. 117 ("Истязание"), ч. 2 ст. 302 ("Принуждение к даче показаний") и ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"). Она напомнила также, что ст. 63 УК РФ признает отягчающим обстоятельством совершение любого преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством и мучениями.

"По состоянию на 1 октября 2021 года в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы за совершение преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ, содержалось 267 человек, из них осужденных по ч. 3 (с применением насилия - прим. ТАСС) названной статьи - 176 человек. Таким образом, уголовная противоправность, то есть преступность такого рода деяний, представляется урегулированной в национальном законодательстве, - отметила представитель ФСИН. - Но вместе с тем меры ответственности за совершение таких деяний могут быть усилены, и это поддерживается службой".

Отвечая на уточняющий вопрос Людмилы Нарусовой, она обозначила позицию ФСИН, согласно которой "вопрос о введении новой статьи требует дополнительной проработки и обсуждения, но в целом идея ужесточения ответственности, то есть повышение санкций за совершение преступлений такого характера, - поддерживается".

По ее словам, ФСИН готова к диалогу и участию в выработке и совершенствовании механизмов, направленных на противодействие насилию, жестокому и унижающему человеческое достоинство обращению.