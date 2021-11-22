Меркель считает, что действующих в ФРГ мер недостаточно, чтобы справиться с пандемией

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. И.о. канцлера Германии Ангела Меркель полагает, что действующих в стране мер, направленных на сдерживание темпов распространения коронавирусной инфекции, недостаточно, чтобы справиться с нынешней волной пандемии. Об этом она заявила в понедельник, выступая на заседании отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине.

"У нас очень драматическая ситуация. То, что мы имеем сейчас, действительно недостаточно", - приводит слова Меркель агентство DPA. "Мы находимся в [такой эпидемиологической] ситуации, которая превзойдет все, что у нас было до сих пор", - добавила и. о. главы правительства Германии. При этом она предупредила, что даже так называемого правила 2G, согласно которому посещать общественные места могут лишь привитые и переболевшие, будет недостаточно, чтобы преодолеть очередную волну коронавируса.

Вместе с тем Меркель вновь указала на необходимость прохождения вакцинации против COVID-19. Однако иммунизация, по ее словам, не позволяет остановить эпидемию сейчас, а лишь в долгосрочной перспективе. Кроме того, и.о. канцлера ФРГ заметила, что число новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией продолжает стремительно увеличиваться. "Нужно немедленно остановить экспоненциальный рост, иначе мы достигнем предела своих возможностей", - заключила Меркель, уточнив, что многие, по ее мнению, не осознают всей серьезности ситуации.

В последние недели уровень заболеваемости COVID-19 в Германии стремительно растет. По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, количество подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в ФРГ увеличилось за последние сутки на 30 643. С начала эпидемии инфекция обнаружена у 5 385 585 жителей Германии. От последствий вызываемого коронавирусом заболевания за 24 часа умерли 62 пациента. Общее число летальных исходов за все время пандемии в стране составило 99 124. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время достиг нового максимума и составил 386,5.

18 ноября Меркель провела встречу с главами федеральных земель, по итогам которой был принят новый пакет мер, направленных на сдерживание темпов распространения инфекции. Если раньше основным критерием при выборе ограничительных мер со стороны властей был семидневный показатель распространения коронавируса, то теперь решающим фактором является индекс госпитализации. В связи с этим в стране вводятся три различных уровня заполненности клиник, в соответствии с которыми будут утверждаться те или иные ограничения. Кроме того, согласно решению властей, все работники сферы ухода за престарелыми и инвалидами должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.