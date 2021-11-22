Могилы русских поэтов Кольцова и Никитина не пострадают при реконструкции цирка в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Воронежский государственный цирк в 2022 году закроется на первую в своей истории реконструкцию. Она продлится до конца 2024 года. Расположенные возле цирка могилы русских поэтов Алексея Кольцова и Ивана Никитина не пострадают в ходе этих работ, границы стройплощадки закроют забором, рассказал ТАСС в понедельник и. о. директора Воронежского госцирка Сергей Блохин.

Воронежский цирк построен на территории бывшего Митрофановского кладбища, существовавшего в 1882-1940 гг., от него в настоящее время остались только шесть могил, в том числе уроженцев Воронежа поэтов Алексея Кольцова и Ивана Никитина. Расстояние от них до Воронежского цирка составляет около 100 м.

"Эти могилы [Кольцова и Никитина] не могут пострадать, они находятся рядом, но не в наших границах. Границы будут обнесены забором. И въезд на территорию будет производиться через тот технологический въезд, который мы и сегодня имеем с улицы Моисеева", - сказал Блохин.

Он добавил, что в сентябре подрядчиком на проведение проектных работ и на реконструкцию Воронежского цирка стало московское ООО "Артстройтехнология". "Проектные работы по такому нетипичному зданию, как цирк - небыстрые, [имеется большой] износ здания за 50 лет, [строители] должны будут проверить все несущие конструкции, фундамент, в каком состоянии бетонные и металлоконструкции. В лучшем случае подготовка к проектированию закончится к концу декабря", - сказал Блохин.

Он уточнил, что цирк будет закрыт на реконструкцию в 2022 году и откроется ближе к концу 2024 года. По словам и. о. директора, в ходе реконструкции существенно улучшат условия содержания цирковых животных, которых в коммерческих целях используют в ходе представлений. "Запланированы основные работы по благоустройству помещений для содержания животных - расширение и приведение их к тем нормам, которые требуются на сегодняшний день", - сказал Блохин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в 2020 году подписал постановление о выделении на реконструкцию Воронежского цирка 1,8 млрд рублей. Воронежский цирк построен в 1972 году и рассчитан на 2,4 тыс. мест. Он является филиалом Российской государственной цирковой компании, носит имя клоуна и дрессировщика Анатолия Дурова, дом-музей которого расположен в Воронеже.