Депутаты проконтролируют внедрение цифровых систем в сфере оборота отходов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы проконтролируют вопрос внедрения новых информационных систем в сфере оборота коммунальных отходов. Об этом в понедельник журналистам сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн по итогам совместного заседания с думским комитетом по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Как отметил политик, профильные комитеты провели совместное заседание из-за обеспокоенности ходом внедрения информационных систем в этой сфере. По его словам, в России была создана единая государственная информационная система учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ), на которую Росприроднадзору было выделено 556 млн рублей. При этом депутатам стало известно, что наряду с этим идет обсуждение выделения из федерального бюджета 1,3 млрд рублей на создание информационной системы, которая по своему функционалу может дублировать существующую, сообщил Хинштейн.

"Госдума и профильные комитеты берут ход дальнейшей реализации и внедрения информационных систем в сфере оборота коммунальных отходов на постоянный парламентский контроль. Все, что будет происходить с этими системами дальше, будет находиться под нашим пристальным вниманием", - заявил он.

Хинштейн подчеркнул, что члены профильных комитетов сделают все, "чтобы не допустить чрезмерных и нецелесообразных трат средств из федерального бюджета на то, что уже государством построено". "Наша позиция в том, что не нужно тратить такие безумные деньги. Необходимо доработать существующую систему и на ее базе построить новую, таким образом существенно минимизировав расходы", - добавил политик.