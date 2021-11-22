Курские власти продлили выплаты жителям региона от 65 лет и старше за прививку от ковида

КУРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Курской области продлили выплаты для жителей региона в возрасте 65 лет и старше, прошедших вакцинацию от коронавируса, до конца 2021 года, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона. Размер выплат составит 3 тыс. рублей.

"В Курской области граждане в возрасте 65 лет и старше, прошедшие вакцинацию против COVID-19, получают единовременную выплату в размере 3 тыс. рублей. Ранее выплата распространялась на тех, кто привился первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года до 30 ноября 2021 года. Теперь, чтобы получить выплату, привиться нужно до конца года", - говорится в сообщении.

Всего выплату получили 70,8 тыс. жителей региона, прошедших вакцинацию, на эти цели из регионального бюджета направили 212 млн рублей. К 22 ноября в Курской области привиты порядка 79% от планируемого числа жителей для достижения коллективного иммунитета.

С начала пандемии в Курской области выявлено 73 892 случая заражения коронавирусом, 1 755 пациентов умерли. В Курской области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. До 25 ноября закрыты концертные залы, кинотеатры региона, цирк, массажные и спа-салоны, солярии, бани, детские игровые комнаты и развлекательные центры.