В аэропорту Пулково открылся пункт вакцинации от ковида

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Пункт вакцинации от ковида открылся в пассажирском терминале петербургского аэропорта Пулково. Как пояснили ТАСС в пресс-службе аэропорта, воспользоваться им смогут только сотрудники авиаузла и всех организаций, которые работают на его территории. Пропускная способность пункта составит до 200 человек в день.

"С 22 ноября 2021 года в международном аэропорту Пулково организован пункт вакцинации от COVID-19. Он расположен на втором этаже главного здания пассажирского терминала в офисе 2225A. Пропускная способность пункта вакцинации составляет до 200 человек в день. Воспользоваться им смогут только сотрудники аэропорта и организаций на его территории", - рассказали агентству в пресс-службе в понедельник.

Сотрудники аэропорта и работающих в нем компаний смогут вакцинироваться в пункте в будние дни с 10:00 до 13:00. Для этого необходимо предоставить ксерокопии паспорта, СНИЛС и полиса ОМС, а также заполнить анкету и согласие на вакцинацию.

По данным управляющей компании авиагавани, ООО "Воздушные ворота северной столицы", в Пулково работают 4 тыс. человек без учета сотрудников сторонних организаций, которые работают на территории аэропорта.