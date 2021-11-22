В Карелии из-за пандемии ввели должности дежурных воспитателей в детсадах

ТАСС, 22 ноября. Власти Республики Карелия из-за ситуации с коронавирусом ввели в детских садах должности дежурных воспитателей, чтобы сократить поток взрослых, проходящих на территории дошкольных учреждений. Дежурные сотрудники будут принимать детей по утрам в специально обозначенных местах, а вечером - передавать ребят родителям, сообщила в понедельник пресс-служба республиканского правительства.

"С 1 декабря в Карелии дошкольников будут принимать дежурные работники детских садов. Кроме того, в вечернее время перед уходом домой для воспитанников детских садов могут быть организованы прогулки с учетом погодных условий. Соответствующие рекомендации были направлены Министерством образования и спорта Карелии во все муниципалитеты республики", - отмечается в сообщении.

Власти Карелии ранее ввели ограничение на посещение детских садов родителями. В эти учреждения могут заходить только граждане старше 18 лет при предъявлении QR-кода, подтверждающего полное прохождение вакцинации, справки о вакцинации или перенесенном в течение полугода заболевании либо отрицательного ПЦР-теста.

"Муниципалитеты должны проанализировать количество родителей, у которых отсутствуют вышеперечисленные документы. Исходя из полученных результатов, дошкольные учреждения должны будут принять локальный акт, в котором закрепят порядок работы с начала декабря. Ведомство предложило детским садам назначить ответственных дежурных за утренний прием детей, установить место приема и время приема воспитанников, в вечернее время при подходящих погодных условиях предусмотреть возможность организации прогулки дошкольников перед уходом домой", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в случае плохой погоды дежурные сотрудники детских садов будут самостоятельно одевать детей и передавать их родителям в конце дня. "Таким образом будет решен вопрос безопасной передачи ребенка сотруднику детского сада и организованного ухода воспитанников домой. Важно подчеркнуть, что детским садам необходимо широко информировать родителей и законных представителей о принимаемых решениях, чтобы избежать недопонимания", - отмечается в сообщении.

По данным республиканского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, всего в Карелии выявлено 81 388 случаев заражения, 76 695 человек выздоровели, 1 054 умерли.