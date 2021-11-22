Time поместил на обложку номера разоблачительницу Facebook Фрэнсис Хауген

На обложке - фото Хауген крупным планом в белом пиджаке на светло-зеленом фоле. Фотографию сопровождает подпись: "Путь разоблачительницы: что побудило Фрэнсис Хауген начать бить тревогу насчет Facebook, и что произойдет дальше".

Номер журнала еще не поступил в продажу (это произойдет в начале декабря), но издание разместило обложку в Twitter. Статья о Хауген уже опубликована на сайте Time. В ней разоблачительница рассказывает о своей жизни, работе в Facebook, а также о том, что побудило ее передать десятки тысяч страниц внутренних документов журналисту газеты The Wall Street Journal.

В сентябре The Wall Street Journal опубликовала на основе этих данных серию материалов о недобросовестных практиках Facebook. В них шла речь, в частности, о том, что соцсети компании продвигали контент, потенциально опасный для здоровья пользователей, но вызывающий их интерес (например, уже страдающим анорексией девочкам рекомендовали подписываться на группы, где обсуждалось похудение). К расследованию подключились также другие американские СМИ. На этом фоне основатель Facebook Марк Цукерберг принял решение о переименовании компании в Meta. Обвинения в пренебрежении интересами пользователей ради выгоды он назвал ложью.