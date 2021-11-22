Путин поздравил преподавателей и студентов МГСУ со 100-летием со дня основания вуза

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников Московского государственного строительного университета (МГСУ) со 100-летием со дня основания вуза. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"За прошедшие годы ваш вуз внес значимый, поистине уникальный вклад в развитие отечественной строительной отрасли, совершенствование промышленной, энергетической, транспортной, дорожной инфраструктуры, в укрепление научно-технического потенциала страны. Многие поколения выпускников университета всегда достойно решали поставленные задачи, своим трудом вписали яркие, созидательные страницы в историю Отечества", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что учебное заведение и сегодня занимает прочные позиции в системе высшего образования, является одним из признанных лидеров подготовки инженерных и научных кадров. "Диплом вашего вуза является свидетельством глубоких, основательных, востребованных знаний и навыков, а его инновационная направленность, замечательные, проверенные временем традиции, опытные, талантливые преподаватели и наставники позволяют вам уверенно смотреть в будущее", - добавил он.

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ) - один из ведущих технических вузов и главный инженерно-строительный университет России. Датой основания МГСУ принято считать ноябрь 1921 года, когда в числе 28 новых вузов страны был образован Московский практический строительный институт.