Жители ХМАО на самоизоляции должны будут уведомлять о выходе на улицу через приложение

ТАСС, 22 ноября. Жители четырех муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа, где введен режим обязательной самоизоляции для непривитых от коронавируса, должны будут оформлять уведомления о выходе из дома в специальном приложении. Об этом говорится в опубликованном в понедельник постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой.

Власти Югры ввели обязательную самоизоляцию с 22 ноября по 5 декабря для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района, кроме тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса или переболел.

"Граждане [данных муниципалитетов] в период с 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года оформляют уведомления в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Цифровое уведомление", - говорится в сообщении.

Согласно приложению sidimdoma.admhmao.ru, граждане должны будут указать свои паспортные данные, а также причину выхода, например, поход в аптеку, детский сад, салон красоты, оптики, связи, автосервис, на работу, а также на охоту или рыбалку и другие. Кроме этого, необходимо указать дату и время отсутствия в доме. Для каждого выхода из дома отводится определенное время, в зависимости от причины. Если гражданин планирует поехать до пункта назначения на автомобиле, это тоже нужно указать.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. До 21 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, также запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. В регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.

По данным оперштаба региона на 22 ноября, в Югре 87,7 тыс. человек заболели ковидом, 80,4 тыс. пациентов выздоровели, 1 616 умерли.