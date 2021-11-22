Северный флот передал около 60 тонн кислорода для нужд медучреждений трех регионов России

МУРМАНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Северный флот, базирующийся в Мурманской области, передал около 60 тонн сжиженного кислорода для нужд медицинских учреждений Костромской и Архангельской областей, а также Республики Коми, где сложилась напряженная обстановка с кислородным обеспечением тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе флота.

"Всего северным регионам России от Северного флота было передано около 60 тонн жидкого кислорода, в том числе 20 тонн - Республике Коми", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе сообщали, что помимо Коми поставляют медицинский кислород в Архангельскую и Костромскую области.

Кислород круглосуточно выделяется из воздуха кислорододобывающими станциями авиационных технических баз для обеспечения полетов самолетов, а также для снабжения медицинских учреждений. В авиационных частях Северного флота накоплен запас, достаточный для обеспечения собственных потребностей, а также для оказания помощи гражданской системе здравоохранения, для которой медицинская служба Северного флота предоставляет бригады из врачей-терапевтов, фельдшеров и медицинских сестер.

Передача жидкого кислорода гражданским медикам в соответствии с решением руководства Министерства обороны будет происходить регулярно. Вопрос обеспечения кислородом регионов России, находящихся в зоне ответственности Северного флота, командующий флотом адмирал Александр Моисеев держит на особом контроле.