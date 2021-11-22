Голосование за лучшую общественную инициативу стартовало в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноября. /ТАСС/. Голосование за инициативы жителей, выдвинутые для участия в проекте "Вам решать", началось в Нижегородской области. Выбрать проекты, реализация которых будет профинансирована из бюджета области в 2022 году, можно до 22 декабря 2021 года, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Всего предложено около 900 инициатив. Традиционно самое большое количество заявок касается ремонта дорог. В каждом районе области уже есть успешные примеры инициатив, реализованных в рамках проекта. Мне хочется поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке заявок в этом году. Каждая из них - это реальная возможность изменить к лучшему место, где живешь", - приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По данным властей, проект "Вам решать" реализуется в Нижегородской области по инициативе главы региона. В областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрено 730 млн рублей ежегодно на реализацию инициативного бюджетирования.