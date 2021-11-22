{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роспотребнадзор заявил, что самоизоляция в Югре связана с высокой заболеваемостью ковидом

Уровень заболеваемости в четырех муниципалитетах превышает среднеокружные показатели

ТАСС, 22 ноября. Режим самоизоляции для непривитых от ковида граждан в четырех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) пришлось ввести из-за уровня заболеваемости в них, который превышает средние показатели по округу. Об этом сообщила ТАСС заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Инна Кудрявцева.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Ранее в понедельник власти Югры ввели обязательную самоизоляцию с 22 ноября по 5 декабря для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района, кроме тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса или переболел ковидом.

"[В данных муниципалитетах] уровень заболеваемости превышает среднеокружные показатели, они стабильно высокие. <…> Те, кто не привит и не болел, могут заразиться, заболеть, поэтому по ним нужно меры охраны здоровья принимать. Это меры, на которые пошел регион, чтобы преломить ситуацию с заболеваемостью", - сказала она.

По ее словам, вопрос рассматривался с прошлой недели после соответствующего указания губернатора региона Натальи Комаровой.

О ситуации в регионе

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. До 21 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, также запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. В регионе введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.

По данным оперштаба региона на 22 ноября, в Югре 87,7 тыс. человек заболели ковидом, 80,4 тыс. пациентов выздоровели, 1 616 умерли.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
В работе "Ростелекома" произошел сбой
Среди заявивших о сбое 71% испытывает проблемы со стационарным интернетом, у 18% нет сигнала, 11% не могут подключиться к мобильному интернету
Читать полностью