Роспотребнадзор заявил, что самоизоляция в Югре связана с высокой заболеваемостью ковидом

ТАСС, 22 ноября. Режим самоизоляции для непривитых от ковида граждан в четырех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) пришлось ввести из-за уровня заболеваемости в них, который превышает средние показатели по округу. Об этом сообщила ТАСС заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Инна Кудрявцева.

Ранее в понедельник власти Югры ввели обязательную самоизоляцию с 22 ноября по 5 декабря для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района, кроме тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса или переболел ковидом.

"[В данных муниципалитетах] уровень заболеваемости превышает среднеокружные показатели, они стабильно высокие. <…> Те, кто не привит и не болел, могут заразиться, заболеть, поэтому по ним нужно меры охраны здоровья принимать. Это меры, на которые пошел регион, чтобы преломить ситуацию с заболеваемостью", - сказала она.

По ее словам, вопрос рассматривался с прошлой недели после соответствующего указания губернатора региона Натальи Комаровой.

О ситуации в регионе

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. До 21 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, также запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. В регионе введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.

По данным оперштаба региона на 22 ноября, в Югре 87,7 тыс. человек заболели ковидом, 80,4 тыс. пациентов выздоровели, 1 616 умерли.