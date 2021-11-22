Власти Словакии рассматривают вариант трехнедельного локдауна по образцу Австрии

ПРАГА, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство пятимиллионной Словакии, которая на прошлой неделе вышла на первое место в мире по числу новых случаев инфицирования COVID-19 в пересчете на количество населения, рассматривает возможность ужесточения введенного в республике с понедельника локдауна для непривитых от коронавируса. Власти обсуждают вариант трехнедельного локдауна для всех жителей страны по образцу Австрии, сообщило Словацкое телевидение со ссылкой на премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера.

На введении в республике всеобщего трехнедельного локдауна настаивает национальное министерство здравоохранения. "Для правительства, рассматривающего данный вариант, мнение экспертов является главным. Кабмин не будет ставить под угрозу жизни не только непривитых, но и полностью вакцинированных граждан. Ситуация [с коронавирусом] очень серьезная", - приводит ТВ слова пресс-секретаря премьера Словакии Лубицы Яниковой.

Вопросом о введении в республике всеобщего локдауна правительство будет заниматься в среду. Заседание кабмина запланировано на 10:00 по центральноевропейскому времени (12:00 мск).

Эпидемиологи рекомендовали властям рассмотреть вариант восстановления режима чрезвычайной ситуации в наиболее неблагополучных с точки зрения распространения коронавирусной инфекции районах Словакии. К ним относятся 54 из 79 районов республики, включая Братиславу.