Гореславского назначили гендиректором Института развития интернета

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Институт развития интернета (ИРИ) объявил о назначении Алексея Гореславского генеральным директором. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ИРИ.

"Генеральным директором автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" назначен Алексей Гореславский. Ранее он возглавлял АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы", также с 2020 года являлся председателем конкурсного комитета ИРИ", - сказали в пресс-службе.

Решение было принято на состоявшемся в понедельник заседании общего собрания учредителей АНО "ИРИ". В его состав входят представители Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ), Медиа-коммуникационного союза, Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Министерства науки и высшего образования РФ. Гореславский приступит к обязанностям с 1 декабря.

Экс-директор ИРИ Антон Ключкин занял пост советника гендиректора.

"За два года Институтом развития интернета проделана гигантская работа по выстраиванию системы поддержки социально значимого интернет-контента и оценке качества этих проектов. Здесь я говорю как человек, который видел эту эволюцию, наблюдал рост качества заявок на конкурс и успех самих проектов. Плюс в этом году мы стали оператором социальной рекламы - это еще одно большое и ответственное направление, над развитием которого нам предстоит работать", - цитирует пресс-служба Гореславского.

Он также выразил уверенность, что ИРИ ждет большое будущее как в качестве центра заказа социально-значимого контента, так и как оператора соцрекламы. Гореславский отметил, что видит свою роль "в усилении активной и профессиональной команды и выстраивании конструктивного взаимодействия со всеми производителями".

Новый руководитель ИРИ

Гореславский родился 13 июля 1977 года в Москве. Окончил отделение международных отношений кафедры новейшей истории исторического факультета Московского государственного университета им. Ломоносова и аспирантуру Института США и Канады РАН. Работал главным редактором интернет-газеты "Взгляд", президентом коммуникационного агентства Agency One. Позднее - заместителем гендиректора по внешним коммуникациям Rambler&Co, а в 2014-2016 годах - главным редактором интернет-портала Lenta.ru.

С 2017 по 2020 год занимал должность заместителя начальника управления администрации президента РФ по общественным проектам. В этом качестве занимался интернет-инициативами государства и его взаимодействием с гражданами в интернет-пространстве. В 2020-2021 годах руководил АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы". Гореславский - действительный государственный советник Российской Федерации второго класса.