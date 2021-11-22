Гинцбург: документы для исследования детской вакцины готовы для подачи в Минздрав

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Центр им. Гамалеи готов подать документы в Министерство здравоохранения РФ для проведения клинических исследований вакцины "Спутник V" для детей от 6 до 11 лет. Об этом в понедельник сообщил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала " Россия-24 ".

"[Одобрение Минздравом РФ вакцины от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет] позволит нам подать следующий уже готовый пакет документов, который будет направлен на исследование данного препарата, "Спутника V", разведенного определенное количество раз, <…> на группе детей в возрасте от 11 до 6 лет", - сказал он.

Темпы вакцинации необходимо увеличить, пандемия закончится, когда необходимое количество антител будет у 70-75% населения, добавил Гинцбург. "Эпидемический процесс закончится, когда будет провакцинировано 70-75% населения. Не просто провакцинировано, а, соответственно, будет иметь необходимое количество защитных антител. <...> Для того чтобы достичь таких показателей, темпы вакцинации надо увеличить по крайней мере в 3-4 раза", - сказал директор центра.