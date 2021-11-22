В СПЧ прокомментировали инициативу о запрете упоминания в СМИ национальности преступников

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Законопроект о запрете упоминания в СМИ сведений о национальной принадлежности лиц, причастных к совершению преступлений, ставит журналистское сообщество в лицемерное и рискованное положение, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, ссылаясь на заключение постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов.

"Мои коллеги из комиссии не поддержали данную законодательную инициативу. В заключении на эту законодательную инициативу говорится, что "в случае принятия она поставит в рискованное и лицемерное положение журналистское сообщество, является избыточной относительно действующего законодательства и приведет к искажению информации, распространение которой является не только правом, но и долгом средств массовой информации", - пояснил Брод.

Член СПЧ назвал избыточной и абсурдной данную инициативу. По словам Брода, она дезориентирует общество и "вносит хаос в грамотное регулирование национальной политики и профилактики радикальных настроений". Брод считает, что законопроект создает ложное представление о том, что упоминание национальности является первопричиной разжигания межнациональной напряженности. "Само по себе упоминание национальности не является криминалом. О национальной принадлежности преступника может говорить и его фамилия, упоминание региона, города, страны, откуда он родом. Это тоже авторы законопроекта предлагают поставить под запрет? Подобное уже может расцениваться как серьезное вторжение в профессиональную деятельность журналистов", - подчеркнул Брод.

"Нужно перестать лицемерить и объективно оценивать истинные причины, вызывающие межнациональную напряженность. Это социально-экономические проблемы, неурегулированная миграция, пробелы в просвещении и образовании граждан, слабая реализация Стратегии государственной национальной политики чиновниками разного уровня. Нужно думать не о том, как скрывать или запрещать национальность, а как сделать так, чтобы в обществе не срабатывал синдром коллективной вины, когда неприязнь по отношению к преступнику переносят на всю этническую группу. Данный законопроект этой задаче не служит", - отметил член СПЧ.

Он добавил, что комиссия СПЧ разделяет озабоченность, связанную с активизацией националистических процессов в России. При этом данная проблема уже отрегулирована в статье 282 УК "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", считают в комиссии СПЧ. "Вместе с тем, существуют ситуации, в которых журналист не может не затронуть вопросы национальности преступника, это в первую очередь описание преступлений, совершенных на национальной почве, в частности, межэтнических конфликтов, геноцида", - сказал Брод, цитируя заключение комиссии.

О законопроекте

Ранее парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете распространение в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. По словам авторов инициативы, установление запрета на распространение таких сведений в СМИ обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России.

Комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов в понедельник выступила против законопроекта.

В новость были внесены изменения (22:04 мск) - уточняется ссылка в пятом абзаце - заключение комиссии.