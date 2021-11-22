СМИ: на турецком севере Кипра ввели жесткие ограничения для невакцинированных

НИКОСИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Жесткие ограничения для невакцинированной части населения введены в действие с понедельника на турецком севере Кипра. Об этом информирует на своем сайте газета Cyprus Mail.

Согласно сообщению издания, на фоне увеличения числа случаев заражения на прошлой неделе на 39% в сравнении с предыдущим семидневным отрезком времени власти самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) приняли решение лишить не прошедших вакцинацию жителей возможности посещать казино, бары, клубы, закрытые фитнес-центры, стадионы, крытые спортзалы и кинотеатры, ночные клубы, театры, концертные залы, а также свадебные церемонии.

Не привитым противовирусными препаратами жителям турецкой части острова также запрещается входить в крытые части таверн, кафе и ресторанов. В домах и квартирах отныне не имеют права собираться вместе более 10 человек, также отменяются любые гостевые визиты. Всем школьникам в возрасте от шести лет и старше предписано носить защитные маски.

Руководство ТРСК также решило, что с понедельника предприятия общественного питания смогут размещать в своих помещениях не более одной трети от максимального числа клиентов.

Кроме того, властями турко-кипрской общины также принято решения приравнять с 6 декабря к невакцинированной части населения тех жителей кипрского севера, которые не успеют привиться к этому времени бустерной дозой вакцины от коронавируса при условии, если после первой прививки миновал срок, после которого предписывается прибегнуть к ревакцинации.