Пассажиропоток на транспорте в Татарстане снизился на 20-30% после введения QR-кодов

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Введение QR-кодов на общественном транспорте в Татарстане привело к резкому снижению пассажиропотока, сообщил в понедельник замминистра транспорта республики Андрей Егоров.

"Снижение есть, предварительно 20-30%. Но этот вопрос мы держим на контроле, с перевозчиками на связи. Есть предположение, что те убытки, которые понесут перевозчики, будут возмещены, есть согласование с президентом", - сказал Егоров в эфире телеканала "Россия-24".

Он также рассказал, что более 2,5 тыс. смартфонов для считывания QR-кодов были безвозмездно переданы перевозчикам. Ранее президент Татарстана принял решение о поддержке перевозчиков.

Егоров добавил, что был задержан пассажир, который брызнул перцовым баллончиком в лицо кондуктора. Случай произошел утром в понедельник, кондуктора осмотрели сотрудники скорой помощи, госпитализация не потребовалась.

МУП "Метроэлектротранс" просит пассажиров отнестись к новым ограничениям с пониманием. По постановлению кабинета министров Республики Татарстан проезд в общественном транспорте возможен при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни, либо медотводе. Татарстан стал первым из регионов России, который ввел систему QR-кодов в общественном транспорте.