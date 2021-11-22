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Кадыров не увидел аргументов против законопроекта о запрете указания национальности

Глава Чечни призвал к равноправию и предложил журналистам указывать все национальности
Глава Чечни Рамзан Кадыров Елена Афонина/ТАСС
Описание
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров не увидел убедительных аргументов против законопроекта о запрете на распространение в СМИ и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений, который внес чеченский парламент в Госдуму. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"За последние дни я ни разу не услышал и не прочитал ни одного внятного, аргументированного, взвешенного и убедительного комментария против этого законопроекта, отвечающего своим содержанием принципам национальной политики Российской Федерации. Звучат какие-то неуместные отсылки на свободу слова, цензуру, на некое вырванное из общей массы узкое общественное мнение, просьбы не учить их работать", - написал Кадыров.

Глава Чечни призвал к равноправию и предложил журналистам указывать все национальности.

Как сообщалось ранее, парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете на распространение в СМИ и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. По словам авторов инициативы, установление подобного запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказЧечня
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