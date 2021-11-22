Около 21 тыс. ростовских семей заявили об участии в программе социальной газификации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноября. /ТАСС/. Около 21 тыс. семей в Ростовской области подали заявления на участие в инициированной президентом РФ Владимиром Путиным программе социальной газификации. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в эфире телеканала "Дон-24" в понедельник.

"На сегодняшний день в заявке на догазификацию чуть больше 21 тыс. домовладений", - сказал глава региона. По его словам, в этом году газом могут обеспечить примерно 2,5 тыс. домовладений. Порядка 700 домовладений уже подключены к газу в рамках программы социальной газификации.

Губернатор отметил, что в регионе скорректировали законодательство, увеличив с 20 тыс. до 50 тыс. рублей размер поддержки граждан, осуществляющих газификацию. Воспользоваться мерами поддержки могут инвалиды первой и второй групп, многодетные матери, люди старше 65 лет и семьи с детьми-инвалидами.

Уровень газификации в Ростовской области в настоящее время составляет 88,55%. Природный газ используется более чем в 1,1 тыс. населенных пунктах. В сентябре заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин сообщал, что в регионе заявления об участии в социальной газификации поданы от 7 тыс. домовладений.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.