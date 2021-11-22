Ставрополье на четверть увеличит обеспечение жильем сирот в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены обеспечить квартирами более 500 детей-сирот в 2022 году, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края. Увеличение по сравнению с 2021 годом составит 25%.

"В 2022 году запланировано строительство более 500 квартир в городах Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, а также в административных центрах городских и муниципальных округов. <…> В 2021 году на приобретение жилья из краевого бюджета был выделен 421 млн рублей. В целом по итогам года более 400 детей-сирот получат квартиры", - говорится в сообщении.

В 2022 году власти региона планируют направить на покупку жилья для детей-сирот из краевого бюджета 722 млн рублей, отмечают в правительстве Ставрополья.

Покупка жилья для сирот в крае ежегодно проводится в рамках госпрограммы Ставрополья "Развитие образования" за счет привлечения собственных средств и федеральных. Основная часть приобретаемого жилья - квартиры в новостройках. Для отдаленных территорий власти Ставрополья разработали программу строительства жилья, сейчас идет отбор и формирование земельных участков.