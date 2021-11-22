Экс-юрист Трампа Майкл Коэн вышел на свободу

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Бывший юрист экс-президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, отбывавший наказание за несколько преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США, вышел на свободу. Об этом он сам сообщил в Twitter.

"Вот как выглядит свобода", - подписал он свою фотографию с документами об освобождении.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за перечисленные выше преступления. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Часть этих средств была выплачена за молчание двум женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году Коэн был переведен под домашний арест.

Коэна в 2019 и 2020 годах допрашивали в рамках расследований деятельности организации Трампа.