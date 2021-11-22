На севере Мурманской области из-за метели закрыли движение

МУРМАНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС к поселку Туманный и селу Териберка в Мурманской области закрыто из-за сложных погодных условий. Об этом сообщается в понедельник на сайте учреждения по управлению автодорогами Мурманскавтодор.

"С 19:00 в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, снег, метель, отсутствие видимости) закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 км до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка", - говорится в сообщении.

По информации Мурманского гидрометцентра, за выходные на севере Мурманской области местами выпало до 61% месячной нормы осадков. Интенсивные снегопады сохранятся до среды, когда в регион придет похолодание до 17 градусов мороза.

Село Териберка с населением около 1 тыс. человек, расположенное в 120 км от Мурманска на берегу Северного Ледовитого океана. В последние годы это популярное туристическое место, куда едут любители охоты, рыбалки, морских прогулок, дайвинга, сноуборда, кайтсерфинга и обычные путешественники, чтобы увидеть северное сияние, кладбище кораблей, ледовые поля и заснеженные океанские пляжи. Туманный - поселок на севере области с населением 800 человек, входит в состав Кольского района.