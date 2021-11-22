В Праге прошла демонстрация против ужесточения ограничений из-за ковида

ПРАГА, 22 ноября. /ТАСС/. Демонстрация протеста против введенного с понедельника в Чехии правительством республики локдауна для непривитых от ковида состоялась в Праге. Несколько сотен ее участников, скандируя лозунги против действия властей, прошли от Пражского града, резиденции президента страны, по центральным улицам города до Староместкой площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Демонстранты несли плакаты с фотографиями и.о. премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, министра здравоохранения Адама Войтеха, а также ведущих эпидемиологов страны. Над каждой из фотографий находилась надпись: "Предатель народа". Звучали упреки и оскорбления по адресу властей, сводившиеся к тому, что вводимые в республике меры против ковида являются ограничением личных прав и свобод граждан.

В Чехии с понедельника действует локдаун для граждан, которые не привились от коронавируса и не переболели ковидом. Они могут посещать только аптеки и магазины, торгующие товарами первой необходимости. Работодатели, если такие граждане не переведены на режим удаленной работы, обязаны периодически проводить их тесты на коронавирус. Правительство рассматривает возможность введения в стране режима чрезвычайной ситуации, на чем настаивают эпидемиологи.

В Чехии, население которой составляют 10,7 млн граждан, на прошлой неделе в течение двух дней фиксировались максимальные показатели новых случаев заражения ковидом за пандемию - почти по 23 тыс. в день. Общее число инфицированных коронавирусом за время пандемии в республике достигло 2 003 561. Из них вылечились 1 768 353 человек. От осложнений умерли 32 173 жителя.

27 декабря 2020 года в стране началась вакцинация от коронавируса. Иммунизацию завершили 6 253 243 жителя. В Чехию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson.