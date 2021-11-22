В Югре для вакцинации граждан на самоизоляции будут работать выездные бригады

ТАСС, 22 ноября. Жители четырех муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), где введена обязательная самоизоляция для непривитых, смогут вакцинироваться от коронавируса с помощью выездных бригад. В Нягани уже организована такая услуга, сообщил глава города Иван Ямашев в эфире телеканала "Р-24" в понедельник.

Власти Югры ввели обязательную самоизоляцию с 22 ноября по 5 декабря для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района, кроме тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса или переболел.

"Постановление губернатора объясняет, что можно сделать: можно обратиться за медицинской помощью, сходить в магазин за предметами первой необходимости, вынести твердые коммунальные отходы. Сегодня на территории муниципалитетов работают выездные бригады по вакцинации. В нашем городе организовано пять таких пунктов, в том числе на базе медицинских организаций, на базе наших больших торговых центров. Поэтому [привиться] будет возможно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как вакцинироваться гражданам, находящимся на самоизоляции.

По его словам, в Нягани привито почти 60% граждан.

Ямашев добавил, что решение ввести самоизоляцию на территории муниципалитетов является взвешенным, так как ситуация с распространением ковида на этих территориях наиболее сложная в округе. "Наша задача, конечно, - организовать контроль за исполнением введенных ограничений. Но мы живем в небольших городах, нам не нужно каждый день спускаться в метро, и вполне возможно соблюдать эти ограничения для того, чтобы уберечь свое здоровье и здоровье своих близких", - отметил он.

О ситуации в регионе

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. В регионе введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.

По данным оперштаба региона на 22 ноября, в Югре 87,7 тыс. человек заболели ковидом, 80,4 тыс. пациентов выздоровели, 1 616 умерли.