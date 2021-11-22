В Северной Осетии по поручению президента РФ планируют построить реабилитационный центр

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 ноября. /ТАСС/. Реабилитационный центр планируют построить в Правобережном районе Северной Осетии по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом глава республики Сергей Меняйло сообщил на совещании в понедельник под председательством вице-премьера РФ Александра Новака.

"В частности, по поручению Владимира Путина о создании в Северной Осетии реабилитационных центров в настоящее время в Правобережном районе определен земельный участок, на котором будет построен такой объект, идет актуализация медико-технического задания. Прорабатывается вопрос реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства", - говорится на сайте главы и правительства республики.

Также по поручению президента необходимо включить строительство нового корпуса и реконструкцию имеющихся зданий республиканского пульмонологического центра в Верхнем Фиагдоне в федеральную адресную инвестиционную программу с 2022 года, а также выделить из федерального бюджета средства на разработку проектно-сметной документации. По словам Меняйло, медико-техническое задание уже согласовано с Минздравом России. Определена потребность на разработку проектно-сметной документации - 21,5 млн рублей.

Кроме того, в этом году из резервного фонда правительства РФ выделено 150,2 млн рублей - на две дороги в Беслане и начало работ по созданию мемориала в школе № 1, где в 2004 году произошел теракт. Благодаря поручению президента России одобрено дополнительное финансирование в ближайшие два года на семь мероприятий: реконструкция стадиона "Пищевик", строительство школы по улице Менделеева и музыкальной школы, реконструкция Дома детского творчества, сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации.

Однако, как отметил глава Северной Осетии, 20 мероприятий остаются без источников финансирования. Документация есть по всем объектам, необходимо решить задачу с выделением средств. "Безусловно, есть вызовы и проблемы, требующие оперативного решения. И здесь мы рассчитываем на поддержку руководства страны. Важно отметить, что по всем актуальным вопросам есть полное понимание федеральных ведомств. Со своей стороны мы прикладываем все усилия, чтобы для эффективного решения задач выполнять необходимые шаги своевременно", - сказал Меняйло.