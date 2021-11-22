Гинцбург заявил, что вакцинированный интерназально не будет переносчиком коронавируса

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Интерназальный способ вакцинации от коронавируса позволит ограничить распространение инфекции за счет создания стерильного иммунитета у человека. Об этом в понедельник заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-24" .

"У таких людей, по всей видимости, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет <…> Это значит, что вакцинированный человек не будет являться переносчиком данного возбудителя. В настоящее время нельзя гарантировать, что вакцинированный человек, вдохнув или подышав воздухом, который содержит много возбудителей COVID-19, у него на носоглотке, на гландах не осядет вирус. И этот вирус в принципе может быть передан другим невакцинированным людям", - сказал он.

"Когда мы будем использовать дополнительно еще назальную вакцину, мы будем создавать еще один барьер, который встанет на пути проникновения COVID-19 в наш организм на уровне входных ворот", - добавил Гинцбург.

Ранее заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальную вакцину планируется внедрить в практику в ближайшее время после клинических исследований.

В октябре Минздрав России выдал Центру имени Н. Ф. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. По словам Александра Гинцбурга, данная вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции.