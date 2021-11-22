Дипломаты РФ потребовали от США соблюдения прав задержанного Ивана Порошина

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Российская сторона потребовала от властей США неукоснительного соблюдения законных прав являющегося гражданином РФ преподавателя балета Ивана Порошина, обвиненного якобы в домогательствах к одной из учениц. Об этом заявил в понедельник ТАСС генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

"В настоящее время Иван Порошин содержится в тюрьме Lower Buckeye Jail города Финикс [штат Аризона]. В ходе наших контактов с управлением шерифа, а также судебными органами города Марикопа поставили ряд вопросов, волнующих семью задержанного, одновременно потребовав неукоснительного соблюдения его законных прав, - сказал генконсул РФ. - Довели полученную в ответ информацию до [супруги Порошина] Н. Макиной".

Захаров напомнил, что в диппредставительстве после получения информации 4 июля о задержании Порошина незамедлительно предприняли ряд шагов. При этом сведения были переданы супругой россиянина, официального уведомления о произошедшем в генконсульство от местных властей не поступало, заметил собеседник агентства.

"Американская сторона лишь 27 июля обозначила готовность предоставить какую-либо информацию о положении Порошина, - обратил внимание дипломат. - Выяснилось, что он был арестован в городе Скоттсдейл (пригород Финикса) по подозрению в "похищении человека в целях убийства, нанесения увечий или сексуального насилия", а также "действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица". По имеющимся данным, заявительницей выступила одна из учениц балетной школы. "Предъявленные обвинения относятся к категории тяжких и предполагают длительные сроки заключения", - добавил он.

Консульская помощь

Захаров подчеркнул, что генконсульство держит развитие ситуации на контроле.

"С учетом того, что родственники Порошина не имеют финансовых возможностей прибегнуть к услугам частного адвоката (что, как известно, в США стоит больших денег), ему был определен государственный защитник, - сказал собеседник агентства. - К сожалению, на контакт с сотрудниками генконсульства [адвокат] идет неохотно. Передали родственникам Порошина список русскоговорящих частных адвокатов. Добились обеспечения в намеченных на 10 января 2022 года судебных слушаниях сертифицированного переводчика".

В диппредставительстве отметили, что на основании имеющейся консульской практики в США мужчине, обвиненному женщиной в сексуальном насилии, "весьма трудно доказать свою невиновность, невзирая на шаткость "улик" и временами абсурдность инкриминируемых деяний". "Примером может служить случай с 82-летним российским туристом С. Шумовым, признанным в 2019 году судом в Денвере (штат Колорадо) виновным в "домогательствах", несмотря на его преклонный возраст и крайне сомнительную репутацию "пострадавшей", - указал генеральный консул России.