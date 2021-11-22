Жители Вуктыла в Коми, где были проблемы с отоплением, задолжали 166 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 22 ноября. /ТАСС/. Жители города Вуктыла Республики Коми, где люди мерзли в квартирах прошлой зимой, задолжали за тепло и горячую воду 166 млн рублей, сообщил в понедельник глава регионв Владимир Уйба.

Прошлой зимой в продолжительные морозы около 40 градусов в результате сбоев выходили из строя все три котла единственной в Вуктыле котельной "Аквасервиса". В городе вводился режим повышенной готовности. Следственное управление СК РФ по региону расследует уголовное дело по фактам нарушений при отоплении домов и социальных объектов.

"Сложные у нас отношения с "Аквасервисом". Тяжело они проводят ремонтные работы, но, положа руку на сердце, нужно сказать, что "Аквасервис" постоянно находится под арестом счетов. Он сегодня должен за газ "Газпрому", за электроэнергию, общий долг перед ресурсниками - примерно 160 млн рублей. Но, оказывается, население Вуктыла должно "Аквасервису" 166 млн. Злостных неплательщиков около 2,5 тыс., кто месяцами и годами не оплачивает за потребленное тепло и горячую воду. Требуя качественные услуги, нужно не забывать, что их обеспечить своевременными платежами. Прошу задолженность погасить", - обратился глава Коми к жителям, видеообращение размещено на странице региона "ВКонтакте".

Как рассказал руководитель региона, ремонтную кампанию "Аквасервиса" обсуждали в понедельник на оперативном совещании регионального кабинета министров. На сегодня два котла обеспечивают город теплом, еще один котел на ремонте. С компанией в Бийске заключен контракт на изготовление и монтаж необходимого для котла оборудования. Третий котел планируется ввести в действие до конца этого года. "На самом деле это котел резервный, нам достаточно и двух котлов. Но при длительных низких температурах мы должны иметь резерв", - объяснил глава региона.