В Москве подвели итоги конкурса "Мисс и Мистер Студенчество России - 2021"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Юбилейный XV Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта "Мисс и Мистер Студенчество России - 2021" завершился в Москве. Почетные титулы получили студентка Российской таможенной академии и студент Воронежского государственного технического университета, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза молодежи.

"22 ноября Москве завершился юбилейный XV Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта "Мисс и Мистер Студенчество России - 2021". В финале встретились 70 студентов из 40 субъектов России. Корону "Мисс Студенчества России" завоевала представительница Московской области Маргарита Голубева из Российской таможенной академии, титул "Мистер Студенчества России" достался студенту Воронежского государственного технического университета Кириллу Бахметьеву", - рассказали в пресс-службе.

Подведению итогов предшествовали пять конкурсных дней, в течение которых финалисты представили себя в "Презентационном", "Интеллектуальном", "Творческом", "Спортивном" конкурсах и "Дефиле". В каждом из испытаний участники набирали баллы, которые составили их конкурсное портфолио.

Оценивали конкурсантов представители шоу-бизнеса, известные деятели культуры, спортсмены, победители международных и российский фестивалей и конкурсов. Среди них: Мисс Россия - 2019 Алина Санько, Мисс Мира на коляске - 2013 Ксения Безуглова, председатель комитета Госудумы по молодежной политике Артем Метелев, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий и другие.

В рамках конкурса были также определены победители по федеральным округам и лауреаты в пяти номинациях: "Мисс и Мистер Интеллект", "Мисс и Мистер Творчество", "Мисс Грация", "Мистер Спорт", "Мисс и Мистер зрительских симпатий".

Организаторами юбилейного конкурса выступают Росмолодежь, Российский союз молодежи, Комитет общественных связей и молодежной политики правительства города Москвы, Московский Политех. Конкурс проходит при поддержке АНО "Россия - страна возможностей", АСО России, национального конкурса красоты "Мисс Россия".