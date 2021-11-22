Еврокомиссар заявила, что ЕС следует прийти к единому сроку действия ковид-сертификатов

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) работает над гармонизацией стандартов внутри ЕС в рамках борьбы с пандемией коронавируса, в том числе по срокам действия электронных сертификатов, которые выдаются гражданам после прививки. Об этом заявила в понедельник еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес, выступая на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге.

"Еврокомиссия активно работает над тем, чтобы усилить координацию по части свободного передвижения, включая срок действия и роль "бустерных" доз в кампании по вакцинации. Дискуссии со странами продолжаются", - сказала она в ходе заседания, которое транслировалось на сайте ЕП.

"Готовятся обновленные рекомендации Совета ЕС по правилам свободного передвижения внутри ЕС, в том числе по сертификатам, - добавила Кириакидес. - Мы также обновим и рекомендации для прибывающих в ЕС со всего мира.

Еврокомиссар отметила, что на протяжении последних недель в Европе наблюдается резкое увеличение количество случаев COVID-19 и признала, что сейчас ЕС переживает очередную волну эпидемии. "Нынешний всплеск числа случаев даже в странах, где большой процент людей привиты, приходится в основном на тех, кто не вакцинирован. Поэтому необходимо продолжать расширять охват кампаний по вакцинации", - указала она.

Ранее представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер заявил журналистам, что рассматривается вопрос о продлении срока действия требований, касающихся предъявления так называемых зеленых сертификатов, выданных после прохождения вакцинации от коронавируса или получения отрицательного результата тестирования на коронавирус.

Вместе с тем в некоторых странах ставится вопрос об обязательной ревакцинации и аннулировании сертификатов тех, кто привился еще в прошлом году или начале этого года, если они не получат дополнительную дозу вакцины. В частности президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении аннулировать с 15 декабря сертификаты всех жителей страны старше 65 лет, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса более, чем 6 месяцев назад. Кампания по ревакцинации пожилых людей во Франции началась в сентябре, с 1 декабря она охватит также людей от 50 до 64 лет.