Президент Северной Македонии поддержал идею обязательной вакцинации

ЗАГРЕБ, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски поддержал решение о расширении перечня действующих в республике ограничений, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, и выступил за обязательную вакцинацию сотрудников государственного сектора. Об этом он заявил во вторник в эфире телеканала Сител .

Пендаровски объяснил свою позицию успешным опытом по принятию идентичных решений в других странах. Он отдельно подчеркнул, что "общественное здоровье намного важнее, чем интересы отдельного человека", а все члены его кабинета уже вакцинированы.

Несколькими днями ранее комиссия по инфекционным заболеваниям Северной Македонии на очередном заседании подготовила проект на утверждение правительства, в котором рассматривается возможность введения обязательной вакцинации "всех служащих в государственном секторе, местных органах власти, а также в других учреждениях, входящих в государственную структуру". Министр здравоохранения республики Венко Филипче отмечал, что в рекомендательном порядке такие меры распространяются и на частные компании, которым будет предоставлено дополнительное время после принятия соответствующего нормативного акта, чтобы "у граждан, которые еще не были вакцинированы, было время для этого".

В соответствии с последним решением кабмина республики, в настоящий момент посещение кафе и ресторанов в Северной Македонии разрешено только полностью привитым от коронавируса гражданам или недавно переболевшим. Данные ограничения относятся ко всем объектам общественного питания в стране, в том числе в гостиницах, казино, на заправочных станциях, а также в местах проведения развлекательных мероприятий.

В общей сложности в Северной Македонии первую прививку сделали 822 тыс. человек, полный курс вакцинации завершили 789 тыс. человек, третью дозу получили около 63 тыс. человек. Охват населения, привитого одной дозой, составил 58% взрослого населения, двумя - 47%. Вакцинация детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет проводится с согласия родителей. Число инфицированных коронавирусом нового типа в Северной Македонии достигло 212 375. За все время пандемии в республике 196 636 человек выздоровели, 7 449 пациентов умерли.