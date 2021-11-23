Снежный циклон заблокировал работу общественного транспорта в Биробиджане

ТАСС, 23 ноября. Общественный транспорт не начал работу в Биробиджане из-за обильных осадков. В городе не работают школы, работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим, сообщил во вторник глава Биробиджана Александр Головатый в своем Instagram.

"С учетом обильных осадков на территории города сложилась непростая обстановка, транспорт общего пользования по городу не ходит. Техника по расчистке дорог в настоящее время работает. Работает техника - порядка 10 единиц, <…> в настоящее время прорабатывается вопрос о привлечении дополнительной техники для того, чтобы расчищать дороги общего пользования, в первую очередь, чтобы ходили автобусы. <…> Большая просьба всем, по возможности, остаться дома", - написал Головатый.

Он добавил, что детские сады работают в штатном режиме, но идти туда с ребенком придется пешком. "Всю ночь работали спасатели и полиция, где по заявкам граждан помогали с подвозом, доставкой до дома и так далее, там где возникали сложные ситуации", - отметил мэр. Он призвал людей сохранять спокойствие и, по возможности, помогать коммунальным службам расчищать придомовые территории.

"Ситуация непростая, такое в Биробиджане, на моей памяти впервые. Работу ведем, прошу не паниковать, сохранять спокойствие", - добавил глава города.

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн поручил создать оперативный штаб, который контролирует ситуацию в сфере ЖКХ и координирует ликвидацию последствий стихии. Глава региона сообщил в своем Instagram, что фиксируются обрывы проводов и временное отключение электроэнергии. Котельная города Облучье продолжает работу на резервном источнике питания. В Ленинском сильным ветром повреждена кровля многоквартирного жилого дома, покрытие временно закрепили, но восстановительные работы начнутся после прохождения снежного циклона.

Кроме того, в двух районах области перекрыли движение всех видов транспорта. "Госавтоинспекция области сообщает, что 23 ноября, в связи с ухудшением погодных условий, ограничено движение автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, а также крупногабаритного, тяжеловесного и перевозящего опасные грузы транспорта по автодорогам федерального значения Биробиджан-Облучье и Биробиджан-Хабаровск. Водителям легкового транспорта рекомендуется по возможности воздержаться от поездок. Полностью перекрыто движение для всех видов транспорта на участках региональных автомобильных дорог Биробиджан-Ленинское и Биробиджан-Головино", - говорится в сообщении областного ГИБДД в Instagram.

Ограничение будут действовать до улучшения погодных условий.

По данным синоптиков, снег в ЕАО продолжится, температура воздуха составит от пяти до 14 градусов ниже нуля. Скорость ветра составляет 4-13 метров в секунду.