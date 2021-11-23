На Камчатке ввели QR-коды для поездок на межмуниципальном транспорте

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Система QR-кодов распространилась на Камчатке на поездки в межмуниципальном транспорте и на полеты на воздушном транспорте местных авиалиний, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

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"С 23 ноября QR-коды требуются при посадке на авиатранспорт по всем направлениям Камчатского края и на следующие междугородние маршруты межмуниципального сообщения: № 201 "Петропавловск-Камчатский - Мильково", № 208 "Петропавловск-Камчатский - Октябрьский", № 215 "Петропавловск-Камчатский - Эссо", № 216 "Петропавловск-Камчатский - Ключи", № 218 "Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск", - уточнили в правительстве региона.

Коды требуются также для посещений заведений общепита и учреждений органов власти.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировали около 21,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, 16,6 тыс. пациентов выздоровели, 476 умерли. Ограничительные меры по коронавирусу на полуострове продлили до конца ноября.