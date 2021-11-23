На Камчатке начала работу комиссия по выдаче справок об антителах к COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Специальная комиссия по выдаче платных справок о наличии или отсутствии антител к коронавирусу во вторник начала работу на Камчатке, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Человеку необходимо обратиться либо в кассу, либо в регистратуру лечебного учреждения для заключения договора об оказании платных услуг. После получения результатов анализа лечебное учреждение выписывает справку о наличии или отсутствии антител к коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова главы краевого Минздрава Андрея Кузьмина.

Уточняется, что данная услуга платная, так как она не предусмотрена Территориальной программой государственных гарантий. Создание комиссии инициировано главой региона Владимиром Солодовым для решения спорных ситуаций, связанных с вакцинацией.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 21,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, 16,6 тыс. пациентов выздоровели, 476 умерли. Ограничительные меры по коронавирусу на полуострове продлены до конца ноября.