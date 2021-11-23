Полномочия по контролю за оборотом метанола могут передать в Роспотребнадзор

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Полномочия по контролю за производством и оборотом метанола и метанолсодержащих жидкостей могут передать в Роспотребнадзор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

В ведомстве отметили, что в конце октября с участием компетентных сотрудников МВД РФ в комитете по экономической политике Госдумы и комитете Совфеда по бюджету и финансовым рынкам состоялись рабочие совещания, на которых обсуждалась сложившаяся ситуация с отравлениями людей метанолсодержащей жидкостью. Кроме того, рассматривались имеющееся пробелы в законодательстве в сфере производства и оборота метилового спирта, а также пути решения этих проблем.

"По результатам совещания принято решение о выработке комплекса мер, направленных на разработку регламента производства и оборота метилового спирта, усиление контроля за производством и оборотом метанола и метанолсодержащих жидкостей, в том числе подготовку обращения в правительство РФ для определения ответственного федерального органа исполнительной власти в части контроля за производством и оборотом указанной продукции, рассмотрении вопроса передачи полномочий в Роспотребнадзор", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в МВД отметили, что за незаконный оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей, а также изготовление, хранение и сбыт на их основе продукции, опасной для жизни и здоровья потребителей, возможно ужесточение уголовной ответственности. "Предложения об указанных инициативах могут быть закреплены в проекте постановления правительства РФ", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее начальник управления "П" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Олег Ким отмечал, что в настоящее время вопрос оборота метанола никак не отрегулирован, приобрести его, а затем продавать для дальнейшего использования в бытовых условиях может любой индивидуальной предприниматель.