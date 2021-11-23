СК обвинил в подлоге и злоупотреблении полномочиями экс-начальника колонии в ЕАО

ТАСС, 23 ноября. Следственный комитет предъявил обвинение в подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями бывшему начальнику ФКУ "Колония-поселение №4" УФСИН России по Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом во вторник сообщается на сайте территориального управления Следственного комитета.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника исправительного учреждения в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). <…> По версии следствия, в 2020 году ФКУ "Колония-поселение №4" УФСИН России по ЕАО не исполнила обязательства по контракту, предметом которого явилась поставка спирали из армированной колючей ленты", - говорится в сообщении.

Чтобы скрыть неисполнение контракта, начальник исправительного учреждения подписал фиктивные документы. Фактическую поставку товара он решил при помощи проведения работ осужденными в производственной зоне.

Обвиняемый вину признал.