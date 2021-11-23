Месячная норма дождя и снега выпала за сутки во Владивостоке из-за циклона

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Циклон принес во Владивосток месячную норму осадков, за сутки здесь выпал 31 мм дождя и снега, сообщил ТАСС ведущий специалист Приморского гидрометцентра Виктор Чулков. В одном из районов на севере края норма осадков была превышена в 1,5 раза.

По данным синоптиков, вечером 21 ноября и ночью 22 ноября на большей территории Приморья прошли умеренные, местами сильные снег, дождь и снег, которые принес циклон, в крае отмечались отложения мокрого снега, на юге и западе гололед. Ветер усиливался на мысах южного побережья до 25-30 м/с. На 22-23 ноября в Приморье объявили штормовое предупреждение.

"Этой ночью самые сильные осадки прошли на северо-востоке, уже практически на границе с Хабаровским краем, 58 мм выпало в Агзу (Тернейский район) при норме 39 мм. Во Владивостоке за сутки 22 ноября выпал 31 мм осадков в различных фазовых состояниях. Это ровно месячная норма", - сообщил собеседник.

По его словам, в целом по краю количество осадков составило 20-158% от месячной нормы. Чулков уточнил, что в течение дня 23 ноября циклон будет смещаться на Хабаровский край.

По данным пресс-службы правительства края, из-за циклона в Приморье наблюдались нарушения энергоснабжения, 22 ноября без света оказалось около 1,7 тыс. человек. "По данным регионального министерства ЖКХ, основные отключения электричества устранили к концу понедельника. Однако вечером того же дня из-за обрыва провода ЛЭП без света остались около 700 жителей сел Саровка, Лукьяновка, Гоголевка, Вербовка, Покровка Красноармейского района. Сейчас на этом участке ведет работы АО "ДРСК". Также произошло отключение на подстанции в селе Спасское - ремонт продолжается", - сообщила пресс-служба.

Всего за сутки в Приморье было зафиксировали 36 отключений электроэнергии, в большинстве случаев время отключений не превысило четырех часов. Проезд есть ко всем населенным пунктам региона, ночью на расчистке дорог задействовали 130 единиц снегоуборочной техники.