Центр культурного развития построят на Алтае в 2022-2023 годах по нацпроекту

ТАСС, 23 ноября. Более 130 млн рублей направят в Республике Алтай на реализацию нацпроекта "Культура" в 2022 году. Благодаря нацпроекту в Горно-Алтайске построят Центр культурного развития, сообщил ТАСС пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов со ссылкой на Минкультуры республики.

"На реализацию нацпроекта "Культура" в 2022 году предусмотрены средства в размере более 131 млн рублей. Больше всего денег выделят на строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, а также на модернизацию детских школ искусств. <…> Так, в 2022 году планируется строительство сельского дома культуры в селе Сугаш, капремонт Дома культуры в селе Черный Ануй. Также в период с 2022-2023 годах планируется строительство Центра культурного развития в Горно-Алтайске", - сказал собеседник.

По данным властей, всего на строительство центра в течение двух лет направят почти 133 млн рублей. Кроме того, в 2022 году в регионе модернизируют пять школ искусств - в селах Паспаул, Чоя, Акташ, Турочак и Чендек. Благодаря нацпроекту удастся также купить музыкальные инструменты в Шебалинскую детскую музыкальную школу.

"Строительство и капитальный ремонт сельских Домов культуры позволит увеличить число посещений культурных мероприятий - в три раза по сравнению с 2019 годом. Благодаря такой работе в учреждениях создаются новые рабочие места, на селе удается сохранять культурные ценности и расширять спектр услуг населению", - подчеркнули в правительстве.

До конца 2021 года на Алтае в рамках нацпроекта завершится строительство сельского Дома культуры в Новом Бельтире, а также капремонт трех сельских Домов культуры, модернизация трех школ искусств и художественной школы.

Всего в Республике Алтай функционируют более 360 учреждений культуры, в числе которых 157 библиотек, около 200 культурно-досуговых учреждений, девять музеев, один театр и три концертных организации.